Решение о штрафе примет московский суд.

Прокуратура Кировского округа Омска вынесла постановление о возбуждении административного дела в отношении оператора мобильной связи. Его хотят привлечь к ответственности за пропуск в сеть соединения подменного номера.

В сентябре оператор допустил в свою сеть такой вызов из Турции. Звонок осуществляли мошенники. В результате они похитили у омича 500 тыс. рублей.

– Мобильный оператор имел техническую возможность прекратить оказание услуг связи и тем самым предотвратить совершение преступления, однако данные возможности не использовал, – сообщает прокуратура.

Оператора могут оштрафовать на сумму до 1 млн рублей. Решение примет мировой судья судебного участка № 459 города Москвы.