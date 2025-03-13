Канадский форвард восхищен системой наставника команды.
Нападающий омского «Авангарда» Джованни Фьоре выразил отношение к системе главного тренера Ги Буше. Канадский форвард осыпал коуча комплиментами.
– У него потрясающий опыт в НХЛ, где он был и главным тренером, и ассистентом. В прошлом сезоне Ги работал в «Торонто Мэйпл Лифс» с такими звездами, как Мэттьюс, Марнер, Нюландер… Каждый может чему-то научиться у этих людей, – цитирует Allhockey.ru Фьоре. – У него, повторюсь, невероятный опыт. Ги – страстный человек, настоящий лидер. Всем бы понравилось играть за такого тренера. Его система отличается от всего того, что мне доводилось видеть ранее, и она мне нравится. Думаю, что она сейчас работает. Мне очень нравится играть под руководством Ги Буше.
Очень большую роль играет победный настрой команды и атмосфера, которую удалось создать наставнику «ястребов».
– Знаете, всегда приятно заходить в раздевалку, когда команда побеждает. Мы хотим побеждать. Собственно, именно за этим мы и играем. Я испытываю невероятную гамму чувств, когда выигрываю для команды и для нашего главного тренера, – заявил Фьоре.
Нападающий раскрыл секрет 12 побед подряд, которые одержала команда.
– Все очень просто: в каждой игре нужно показывать все, что ты умеешь. Перед матчами мы всегда определяемся с нашими планами, целями и структурой игры. Следуя этим вещам, мы добиваемся успеха, – сказал Фьоре.
Сейчас омский «Авангард» находится на пятом месте турнирной таблицы КХЛ. Следующая игра у команды состоится в Омске в пятницу, 14 марта. «Ястребы» сыграют против челябинского «Трактора».