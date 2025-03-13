В городе и области в ближайшие дни потеплеет.

Сегодня, 13 марта, в Омске и области ожидается повышение температуры воздуха. По данным синоптиков Обь-Иртышского УГМС, ночью столбик термометра показывал зимние -7…-12 градусов, местами до -17, а вот днем -2…+3 градуса.

Правда, не обойдется без небольших осадков в виде мокрого снега и дождя. На дорогах установится привычная гололедица. Ветер южный.

В пятницу, 14 марта, продолжит теплеть. Воздух днем прогреется до +5 градусов. Таким образом в регион придет настоящая весна.