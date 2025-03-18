Президент Омского областного Союза предпринимателей Илья Николин категорически высказался об изменениях в правилах благоустройства.

С 1 марта в Омске вступили изменения в Правила благоустройства. Теперь владельцы нежилых помещений должны убирать не 10, а 20 метров вокруг своего здания. А если речь идет о больших торговых комплексах, эта зона увеличивается до 50 метров. Снег нужно будет вывозить быстрее – не за 10 дней, как раньше, а всего за двое суток.

Кроме того, магазины, аптеки и другие организации, расположенные на первых этажах жилых домов, обязаны следить за территорией возле входа. Если у помещения есть крыльцо, владельцы должны ухаживать за участком длиной 10 метров вдоль фасада (по обе стороны от крыльца). Если рядом есть дорога, они также отвечают за ее содержание, но максимум на расстоянии 15 метров от здания.

Своим мнением по поводу нововведений с корреспондентом РИА «Омск-информ» поделился президент Омского областного союза предпринимателей Илья Николин. Он рассказал, с каким проблемами могут столкнуться представители бизнеса уже в ближайшее время.

– Для меня, с точки зрения той недвижимости, которой я владею, ничего не поменяется. Потому что мы и так убираем больше, чем 10 метров, вокруг тех помещений и зданий, которые у нас есть. Как президент областного Союза предпринимателей, я отношусь к нововведениям крайне негативно, – заявил Николин.

В качестве примера он привел аптеку, в которой работают максимум один-два провизора. Теперь, когда она должна убирать 20 метров прилегающей территории от мусора или снега, необходимо где-то взять дополнительные средства и нанять пару человек, что для малого бизнеса будет крайне проблематично. И таких примеров масса.

– Возьмем отдельно стоящий павильон где-нибудь на окраине города. Теперь в смену должны будут выходить в два раза больше людей. А когда владелец киоска является и продавцом, и водителем-экспедитором, и дворником, то у него просто физически нет ни времени, ни возможности, ни сил это сделать. На бумаге звучит красиво: «Пусть бизнес убирает». А результат-то какой будет? Я считаю, что результат будет, мягко говоря, плачевным, – подчеркнул руководитель Союза предпринимателей.

Илья Николин не единожды выступал в горсовете, где объяснял депутатам, что мусор в основном создают не клиенты конкретного магазина, его «генерируют» жители города, проходящие мимо этого магазина.

– Представим, что человек купил обувь. Он не выбрасывает коробку на улицу или в близлежащую урну. Он принесет ее домой. И это типичный пример. От покупателей магазинов, как таковых, мусора генерироваться в принципе не может, – считает Илья Николин.

Что касается снега, проблема давно известна. В городе хроническое недофинансирование Управления дорожного хозяйства и благоустройства, которое, по данным Николина, достигает 3 млрд рублей. УДХБ испытывает нехватку техники и проблемы с недобором персонала – примерно 1400 человек на город.

– Количество мест общего пользования, которые необходимо убирать, просто колоссальное. Скорее всего, из-за того, что постоянно идет недофинансирование, было принято решение переложить это на бизнес. Но бизнес этого в принципе не сделает, у него просто нет для этого ресурсов. Я всегда привожу в пример армейскую службу: если у солдата нет гранатомета, то какой смысл отправлять его против танка? Он просто погибнет, и все. Здесь то же самое, – отметил глава ООСП.

Илья Николин обсуждал нововведения с руководителем департамента контроля администрации города Марком Рогозиным. Тот, в свою очередь, заявил о том, что ему не хотелось бы наказывать бизнес, и предложил идею ввести превентивные меры. Например, создать интернет-информер, через который сотрудники мэрии, проверяющие состояние города, могли бы отправлять собственникам фотографии территорий, которые, предположительно, относятся к их зоне ответственности. Николин считает эту инициативу здравой и выразил ей свою поддержку.

Представители бизнеса рассчитывают на дальнейшее обсуждение изменений в правилах благоустройства и оценку их практической реализации. Уборка города, безусловно, важна, но у бизнеса есть и более насущные вопросы и проблемы.

– У нас продолжаются колоссальные проблемы с финансированием бизнеса: проценты по кредитам просто безумные. Возникают кассовые разрывы. С ноября прошлого года наблюдается снижение покупательской активности во всех отраслях. На самом деле экономика трещит по швам, по крайней мере у малого бизнеса. Нам тут еще маркировка грозит, которая несет с собой гораздо большие затраты, проблемы и невозможность работать в принципе, – поделился предприниматель.

«Омск-информ» будет следить за развитием событий.