Омск-Информ
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·Общество

Животных спасли прохожие.
В деревне Азовского района Омской области неизвестные живодеры выбросили двух кошек. Их положили в пластиковый пакет и оставили на улице.
- Неравнодушные люди нашли животных и забрали их к себе, - сообщает автор поста в соцсети.
Ранее сообщалось, что житель Омска выбросил на улицу собаку.
·Общество

Животных спасли прохожие.
В деревне Азовского района Омской области неизвестные живодеры выбросили двух кошек. Их положили в пластиковый пакет и оставили на улице.
- Неравнодушные люди нашли животных и забрали их к себе, - сообщает автор поста в соцсети.
Ранее сообщалось, что житель Омска выбросил на улицу собаку.