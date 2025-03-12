Омск-Информ
ЛентаЖурнал
Поиск
·Авто

О происшествии рассказали очевидцы в соцсетях.
Сегодня в омских Нефтяниках случилось ДТП. На пересечении улиц 22-го Апреля и Нефтезаводской один из автомобилей, по словам очевидцев, на скорости въехал в открытый люк.
Кадры с места аварии появились в соцсетях. По словам автора поста, машине теперь требуется ремонт.
– Я пару дней назад тоже залетел в него, но хорошо, что без видимых последствий, на 60 к/мч, – отметил в комментариях один из горожан.
Как долго люк стоит открытым, неизвестно.
·Авто

О происшествии рассказали очевидцы в соцсетях.
Сегодня в омских Нефтяниках случилось ДТП. На пересечении улиц 22-го Апреля и Нефтезаводской один из автомобилей, по словам очевидцев, на скорости въехал в открытый люк.
Кадры с места аварии появились в соцсетях. По словам автора поста, машине теперь требуется ремонт.
– Я пару дней назад тоже залетел в него, но хорошо, что без видимых последствий, на 60 к/мч, – отметил в комментариях один из горожан.
Как долго люк стоит открытым, неизвестно.