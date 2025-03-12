Ее не остановили ни предыдущие судимости, ни камеры видеонаблюдения.

Сотрудники полиции поймали 46-летнюю омичку, которая обокрала три магазина. Из одного супермаркета на 4-й Поселковой женщина вынесла шоколад на 3,5 тыс. рублей. Преступление сняла камера. На записи видно, как женщина складывает шоколад в пакет и, не расплатившись, уходит. Также омичка в разные дни вынесла из магазина на улице Королева масла на 7,8 тыс. и сыров на 3 тыс. рублей.

– На допросе подозреваемая рассказала дознавателю, что продала продукты прохожим, выручив в общей сложности 6 тысяч рублей, – сообщили в полиции.

На омичку, которую уже не раз судили за такие преступления, завели уголовное дело. Ей грозит до двух лет колонии. Кроме того, полицейские выясняют, не причастна ли женщина к другим кражам.