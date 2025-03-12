За год сумма выросла на миллиарды рублей.

За 2024 год владельцы малого и среднего бизнеса заплатили 32 млрд рублей налогов. По данным регионального Минэкономразвития, это почти на 6,4 млрд больше, чем годом ранее.

Наибольшая доля платежей пришлась на микропредприятия – 49,4 % (+ 3,5 млрд). Малый бизнес заплатил на 2,4 млрд больше, средний – на 566 млн.

По данным Управления Федеральной налоговой службы по Омской области, в Омской области почти 66 тыс. предприятий малого и среднего бизнеса. Среди них 63 тыс. микропредприятий, 2 тыс. малых предприятий и более 200 средних. На малых и средних предприятиях работают 166 тыс. человек.