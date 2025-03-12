Власти определились со временем общегородской уборки мусора весной и осенью.

Появилась конкретика с проведением общегородских субботников весной и осенью. Как явствует из постановления, контролировать исполнение этого документа будет первый заместитель мэра Евгений Фомин.

Месячники по благоустройству и санитарной очистке пройдут в этом году с 7 апреля по 4 мая и с 8 сентября по 5 октября. Общегородские субботники предполагается провести 19 апреля и 4 октября.

Организацию вывоза мусора, собранного на субботниках и месячниках с общественных и дворовых территорий, будут контролировать окружные администрации.