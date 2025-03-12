Два их них находятся в городе, еще одно – в Калачинском районе.

Омская межрайонная природоохранная прокуратура провела проверки на ООО «Калачинский инкубатор», ООО «ПолиПроПак» и ООО «Фортуна». Местные жители жаловались, что предприятия загрязняют воздух, и прокуратура действительно выявила нарушения.

На «Калачинском инкубаторе» и «ПолиПроПаке» нашли неучтенные источники выбросов. «Фортуна» же не провела инвентаризацию источников и не снижала выбросы в период неблагоприятных метеорологических условий.

Прокурор подал иск в суд, требуя устранить нарушения. Суд удовлетворил требования. В прокуратуре сообщили, что проконтролируют исполнение этого решения.

Отметим, что завод полипропиленовых мешков «ПолиПроПак» и производство изделий из асфальта «Фортуна» располагаются в Омске, «Калачинский инкубатор» – в Калачинске.