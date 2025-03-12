Показы спектаклей должны были пройти в кафе.

Кировский районный суд Омска вынес приговор по уголовному делу 23-летнего жителя города, который мошенничал с «Пушкинскими картами». Молодой человек продавал билеты на несуществующие спектакли, заработав на этом более полумиллиона рублей.

В период с марта по июль 2022 года омич разместил на специализированных сайтах в интернете заявки на проведение 4 спектаклей и начал реализовывать билеты людям, пользующимся «Пушкинскими картами». Местом показа спектаклей было кафе, которое парень арендовал у своего отца. Проводить мероприятия омич не планировал.

– На фиктивные мероприятия было продано 230 билетов на общую сумму 575 тыс. рублей, большую часть из которых осужденный похитил, а около 100 тыс. рублей не смог получить в связи с действиями билетного оператора, – сообщили в областной прокуратуре.

Обман раскрылся, и на омича завели уголовное дело по ч. 3 ст. 159 УК РФ («Мошенничество»). Вину в совершении преступления он признал частично, не согласившись с квалификацией его действий, при этом полностью возместил ущерб, причиненный Министерству культуры РФ.

Суд назначил фигуранту наказание в виде штрафа в размере 240 тыс. рублей. Прокуратура намерена оспорить приговор.