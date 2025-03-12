Тепло придет уже в конце текущей недели.

Уже на этой неделе в Омской области ожидается плюсовая температура. Днем в четверг будет –2...+3 градуса, в пятницу 0...+5 °С, а в субботу +1...+6 °С.

По данным Обь-Иртышского УГМС, завтра в регионе также будет ветрено. Скорость ветра ожидается в пределах 8–13 м/с, однако местами его порывы могут достигать 16 м/с.

Также местами по региону пройдут дожди. Они сохранятся и в пятницу, но ветер немного стихнет, до 7–12 м/с. В субботу, по прогнозу синоптиков, существенных осадков или сильного ветра не ожидается.