Эпидемия травм в омской команде, похоже, достала главного тренера «ястребов».

Главный тренер «Авангарда» Ги Буше высказался о череде травм в омской команде. Накануне лазарет «ястребов» покинули нападающие Эмиль Галимов и Владимир Ткачев, однако в списке травмированных по-прежнему остается форвард Майкл Маклауд и его партнер по амплуа Иван Игумнов, получивший повреждение в матче с «Ак Барсом» 8 марта.

– Надеюсь, что наступит тот день, когда все наши игроки будут здоровы. Надеюсь, что это случится когда-нибудь, хотя бы на один матч, – сказал Ги Буше.

О конкретных сроках восстановления Маклауда и Игумнова тренер говорить не стал, акцентировав внимание на том, что в отсутствие травмированных игроков их партнеры проявляют себя с лучшей стороны.