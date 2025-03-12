Он заподозрил обман только после того, как преступники попросили деньги его жены.

Еще одной жертвой мошенников в Омске стал бывший заместитель директора по перспективному развитию нефтехимического предприятия. Как сообщили в полиции, 72-летний мужчина лишился около 1,8 млн рублей.

Омичу позвонил незнакомец, который представился специалистом энергосбытовой компании. Специалист заявил, что мужчине нужно переоформить договор на эксплуатацию приборов учета электроэнергии. Мошенник убедил пенсионера перейти по ссылке, которую ему прислали на телефон.

После ссылка автоматически удалилась, а пожилому омичу снова позвонили, на этот раз якобы сотрудница банка. Девушка сообщила пенсионеру о взломе его личного кабинета, попытках преступников похитить его деньги и оформить на него кредиты. Чтобы спасти свои сбережения от вымышленной угрозы, пенсионер начал выполнять указания преступницы. Он подключил демонстрацию экрана своего мобильного телефона с помощью мессенджера и два часа подряд переводил деньги через банковское приложение на счета мошенников.

Когда мошенники предложили омичу перевести еще и деньги жены, пенсионеры обратились в банк и сообщили, что стали жертвой обмана.