Омск-Информ
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·Отдых и туризм

Перелеты начинаются с 20 апреля.

Авиакомпания IRAERO объявила о запуске прямых перелетов из Омска в столицу Азербайджана – Баку. Они будут выполняться с 20 апреля по 7 сентября.

– Время в пути составит 3 часа 30 минут. Рейсы на самолетах Sukhoi Superjet 100 будут выполняться раз в неделю – по воскресеньям, – сообщили в пресс-службе Омского аэропорта.

Билеты в столицу Азербайджана уже поступили в продажу. Они стоят от 19 тыс. рублей в одну сторону.

·Отдых и туризм

Перелеты начинаются с 20 апреля.

Авиакомпания IRAERO объявила о запуске прямых перелетов из Омска в столицу Азербайджана – Баку. Они будут выполняться с 20 апреля по 7 сентября.

– Время в пути составит 3 часа 30 минут. Рейсы на самолетах Sukhoi Superjet 100 будут выполняться раз в неделю – по воскресеньям, – сообщили в пресс-службе Омского аэропорта.

Билеты в столицу Азербайджана уже поступили в продажу. Они стоят от 19 тыс. рублей в одну сторону.