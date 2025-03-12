Омск-Информ
ЛентаЖурнал
Поиск
·Происшествия

Возгорания случились из-за несоблюдения правил пожарной безопасности.

Омские силовики начали доследственную проверку по факту двух пожаров с летальными исходами, произошедших 12 марта в Омске и Горьковском районе.

Так, около 3 часов ночи в квартире дома в Камерном переулке Омска из-за короткого замыкания электропроводки произошел пожар. В огне погиб 72-летний мужчина. Этой же ночью в селе Октябрьском Горьковского района загорелась баня. Погиб 18-летний хозяин, который, растапливая печь, плеснул в топку бензин.

Следователи настоятельно просят жителей города и области соблюдать правила пожарной безопасности, избегать перегрузки электросети, не использовать неисправные электроприборы.

·Происшествия

Возгорания случились из-за несоблюдения правил пожарной безопасности.

Омские силовики начали доследственную проверку по факту двух пожаров с летальными исходами, произошедших 12 марта в Омске и Горьковском районе.

Так, около 3 часов ночи в квартире дома в Камерном переулке Омска из-за короткого замыкания электропроводки произошел пожар. В огне погиб 72-летний мужчина. Этой же ночью в селе Октябрьском Горьковского района загорелась баня. Погиб 18-летний хозяин, который, растапливая печь, плеснул в топку бензин.

Следователи настоятельно просят жителей города и области соблюдать правила пожарной безопасности, избегать перегрузки электросети, не использовать неисправные электроприборы.