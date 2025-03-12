Лидер «ястребов» перед началом сезона был готов рвать и метать.
Гендиректор «Авангарда» Герман Чистяков рассказал о тяжелом возвращении на лед лидера команды Владимира Ткачева. Накануне форвард провел первый матч после восстановления из-за тяжелой травмы и забросил победную шайбу.
Как отметил Чистяков, нападающий усердно готовился к старту сезона 2024/2025 годов и был готов «рвать и метать».
– Я только накануне смотрел видео для внутреннего пользования, где было видно, как усердно работает Володя перед стартом предсезонки. Он был неимоверно заряжен, хотел рвать и метать, доказывать статус. И тут такой несчастный случай – травма на ровном месте, – говорит Чистяков. – Володе было тяжело – и физически, и психологически. Не стоит недооценивать страдания спортсмена, который понимает, что еще несколько месяцев не сможет ничем помочь команде – это полноценный удар по самоощущению. Было тяжело и клубу: травма спутала карты перед стартом сезона, регулярка начиналась тяжелейшим образом.
Несмотря на сильнейший негативный фон, Ткачев собрался с духом и неделю за неделей работал над своим восстановлением.
– Терпел лечение. Пахал на восстановительных процедурах. Работал честно и аккуратно, каким бы тяжелым местами ни был эмоциональный фон – что личный, что командный. И после такого изнурительного пути к восстановлению он, наконец, вернулся. На переполненную «G-Drive Арену». Под овации 12 011 зрителей, – заключил Чистяков.
Победную шайбу в первом матче после возвращения на лед Владимир Ткачев посвятил своей семье и людям, которые помогали ему восстановиться после травмы.