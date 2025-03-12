Опубликованы результаты очередного среза рынка труда.

Сервис по поиску работы Superjob изучил предложения работодателей и ожидания претендентов на позицию «Комплектовщик» в транспортно-логистических компаниях. В марте максимальные зарплатные предложения для этой позиции находились в диапазоне от 55 тыс. до 80 тыс. рублей. Минимальные – 35 тыс. рублей в месяц.

Среднерыночная заработная плата таких специалистов в Омске составляет 50 тыс. рублей, столько же или почти столько оценивают работу комплектовщика в Уфе, Самаре, Перми, Челябинске и Воронеже.

Портрет соискателя выглядит так: среднего возраста мужчина со средним образованием, готовый к переезду. 83 % из них на момент размещения своего резюме не имели работы.