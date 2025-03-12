В перечне самых опасных дорог учитывается количество аварий и число погибших/травмированных омичей.

В мэрии Омска взялись решительно за безопасность на дорогах, опубликован перечень аварийно опасных участков дорог, проанализированы количество ДТП, число погибших и пострадавших. До 30 мая 2025 года мэр требует разработать меры, направленные на устранение причин автоаварий и обеспечить их исполнение.

Самой опасной дорогой стала улица Красный Путь, на ней пострадали 23 человека. 11 человек – на улице Суворова, на пересечении Масленникова и проспекта Карла Маркса, на перекрестке Мельничная – 1-я Казахстанская, 10 человек – на Маршала Жукова.

ДТП с погибшими произошли на пересечении улиц Новокирпичной и Вострецова и на улице Конева.