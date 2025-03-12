Омск-Информ
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·Общество

Эксперты подсчитали, в каких городах России самые дорогие отели.

Сервис «Яндекс. Путешествия» публикует данные исследования по стоимости отелей в разных городах России. Эксперты сравнивали цены за сутки проживания в гостиницах.

В рейтинге самых дорогостоящих по стоимости отельных номеров рядом встали Москва и Воронеж, здесь придется в среднем выложить 7150 рублей. В Казани – 6700 рублей и Екатеринбурге – 6600 рублей, в Нижнем Новгороде – 6400 рублей. В Санкт-Петербурге можно разместиться за 5900 рублей.

Топ-5 самых бюджетных среди крупных городов выглядит так: Пермь – 5700 руб., Уфа – 5600 руб., Волгоград – 5500 руб., Новосибирск – 5400 руб., Омск – 4700 руб.

·Общество

Эксперты подсчитали, в каких городах России самые дорогие отели.

Сервис «Яндекс. Путешествия» публикует данные исследования по стоимости отелей в разных городах России. Эксперты сравнивали цены за сутки проживания в гостиницах.

В рейтинге самых дорогостоящих по стоимости отельных номеров рядом встали Москва и Воронеж, здесь придется в среднем выложить 7150 рублей. В Казани – 6700 рублей и Екатеринбурге – 6600 рублей, в Нижнем Новгороде – 6400 рублей. В Санкт-Петербурге можно разместиться за 5900 рублей.

Топ-5 самых бюджетных среди крупных городов выглядит так: Пермь – 5700 руб., Уфа – 5600 руб., Волгоград – 5500 руб., Новосибирск – 5400 руб., Омск – 4700 руб.