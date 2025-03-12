Омск уверенно берет курс на настоящую весну.

Сегодня, 12 марта, днём в Омске обещают от -5 до -10. Ветер юго-западный, южный 7-12 м/с. Осадков не будет, но возможен туман, а на дорогах – гололедица.

13 марта, в четверг, ночью прогнозируют от -8 до -13, местами до -18, днем от 2 до +3. Ветер южных направлений 8-13 м/с. Без существенных осадков, но в северных районах местами ожидается снег. 14 марта, в пятницу, ночью будет -1 до -6, днём до +5. Ветер юго-западный 6-11 м/с. Возможен дождь, снег.

Важно знать, что 12 марта до 8:00 на территории города Омска и Омской области ожидаются метеорологические условия, неблагоприятные для рассеивания вредных примесей в атмосферном воздухе.