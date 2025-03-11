Нападающий посвятил свою победную шайбу всем, кто участвовал в его восстановлении.

Нападающий «Авангарда» Владимир Ткачев после матча с нижегородским «Торпедо» рассказал о своем восстановлении. По его словам, главный тренер команды Ги Буше не давал ему персональных заданий на игру.

- Персонального задания на игру не было, надо было просто выйти и сыграть. Тренер сказал не переживать — я и не переживал. Он меня поддержал и сказал играть на сильных сторонах, - цитирует Om1.ru Ткачева.

Форвард признался, что использовал первый период, чтобы привыкнуть к ощущениям после долгого перерыва.

- Мне нужен был хотя бы период на то, чтобы вкатиться. Давно не играл… Хорошо, что так получилось, гол помог быстрее вкатиться. Партнеры не забили, но мне отдали — я забил, так что ничего страшного., - отметил.

Ткачев уточнил, что на матч пришли супруга с сынишкой. И малыш не узнал отца в экипировке. Нападающий добавил, что посвящает гол семье и всем, кто работал в процессе восстановления.