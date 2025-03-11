Омск-Информ
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·Происшествия

От полученных травм мужчина скончался на месте.

  В понедельник, 10 марта, около семи часов вечера на трассе «Челябинск-Новосибирск» в Омской области произошла смертельная авария.

По предварительным данным полиции, 25-летний водитель автомобиля КамАЗа, на 899 километре автодороги врезался в пешехода. 45-летний мужчина переходил дорогу по пешеходному переходу.

От полученных травм пешеход скончался. Все обстоятельства происшествия будут установлены после проверки.

·Происшествия

От полученных травм мужчина скончался на месте.

  В понедельник, 10 марта, около семи часов вечера на трассе «Челябинск-Новосибирск» в Омской области произошла смертельная авария.

По предварительным данным полиции, 25-летний водитель автомобиля КамАЗа, на 899 километре автодороги врезался в пешехода. 45-летний мужчина переходил дорогу по пешеходному переходу.

От полученных травм пешеход скончался. Все обстоятельства происшествия будут установлены после проверки.