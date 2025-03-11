Омск-Информ
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·Спорт

Годовалый тезка нападающего держался бодрячком.

Сегодняшний матча «Авангарда» против нижегородского «Торпедо» в «G-Drive Арене» прошел под знаком возвращения нападающего Владимира Ткачева после тяжелой травмы. Форвард не только не растерялся после долгого перерыва, но и принес команде победный год и 12-ю победу подряд. С легкой руки «волшебника» Ткачева «Ястребы» прошли в плей-офф.

На матч пришла семья хоккеиста. В частности, на игре активно болел за папу годовалый сынишка Ткачева, тоже Владимир. Судя по всему, молодой человек не капризничал и проявлял выдержку.

·Спорт

Годовалый тезка нападающего держался бодрячком.

Сегодняшний матча «Авангарда» против нижегородского «Торпедо» в «G-Drive Арене» прошел под знаком возвращения нападающего Владимира Ткачева после тяжелой травмы. Форвард не только не растерялся после долгого перерыва, но и принес команде победный год и 12-ю победу подряд. С легкой руки «волшебника» Ткачева «Ястребы» прошли в плей-офф.

На матч пришла семья хоккеиста. В частности, на игре активно болел за папу годовалый сынишка Ткачева, тоже Владимир. Судя по всему, молодой человек не капризничал и проявлял выдержку.