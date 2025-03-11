Омск-Информ
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·Общество

Ротация произошла в ОМВД по Омскому району.

В ОМВД России по Омскому району сменилось начальство. В частности, с 10 марта Виталий Василек сменил Кирилла Бейфуса, уточняет «СуперОмск».

Дальнейшая карьера Бейфуса не прослеживается. А вот Виталий Василек ранее возглавлял отделение Таврического района. Специалиста уже подменил в этой должности Андрей Дзюба, до этого возглавлявший уголовный розыск Павлоградского района.

·Общество

Ротация произошла в ОМВД по Омскому району.

В ОМВД России по Омскому району сменилось начальство. В частности, с 10 марта Виталий Василек сменил Кирилла Бейфуса, уточняет «СуперОмск».

Дальнейшая карьера Бейфуса не прослеживается. А вот Виталий Василек ранее возглавлял отделение Таврического района. Специалиста уже подменил в этой должности Андрей Дзюба, до этого возглавлявший уголовный розыск Павлоградского района.