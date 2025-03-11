Омск-Информ
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·Общество

Орел-могильник обожает общаться с посетителями.

В Большереченском зоопарке живет не самый обычный орел-могильник. Эти птицы получили свое название из-за того, что их часто можно было встретить на древних мавзолеях.

Сейчас чаще используется другое название – солнечный орел, что является переводом научного названия птицы с латыни. Обычно эти особи не особо разговорчивые. Магиша Шумович исключение. Он обожает посетителей и пытается с ними общаться на своем языке.

·Общество

Орел-могильник обожает общаться с посетителями.

В Большереченском зоопарке живет не самый обычный орел-могильник. Эти птицы получили свое название из-за того, что их часто можно было встретить на древних мавзолеях.

Сейчас чаще используется другое название – солнечный орел, что является переводом научного названия птицы с латыни. Обычно эти особи не особо разговорчивые. Магиша Шумович исключение. Он обожает посетителей и пытается с ними общаться на своем языке.