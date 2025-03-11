Нападающий играет во втором звене.

Сегодня, 11 марта, на «G-Drive Арене», в составе омского «Авангарда» против нижегородского «Торпедо» впервые после тяжелой травмы выйдет нападающий Владимир Ткачев. Билеты на матч разлетелись как горячие пирожки. Форвард заявлен во втором звене.

Сейчас на домашнем льду «ястребов» царит праздничная атмосфера. Появление Владимира Ткачева на предматчевой разминке болельщики встретили довольным гулом.

Клуб основательно подготовился к камбэку нападающего. На экране «G-Drive Арены» появилась надпись «Омская радость» с портретом Владимира Ткачева. В магазине фирменного мерча можно приобрести капсульную коллекцию одежды в честь возвращения форварда. Для зрителей приготовили ролик, где из слова «радость» получается портрет звезды «ястребов».

А юные блогеры Betsy и Мария Янковская посвятили «Сигма бой» Владимиру Ткачеву. Клубный маскот команды Ястреб появился в свитере нападающего под номером 19 под композицию «Вова чума»