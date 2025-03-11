Омск-Информ
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·Общество

За неделю, на которую выпал Международный женский день, количество вызовов увеличилось на 4 %.

В период с 3 по 10 марта бригады скорой медицинской помощи выезжали на вызовы к пациентам 7777 раз. Количество вызовов по сравнению с предыдущей неделей увеличилось на 4 %, сообщает БУЗОО «Станция скорой медицинской помощи».

– Среднесуточная нагрузка составила 1111 вызовов. Количество госпитализаций по скорой помощи – 2738, – говорится в информации учреждения.

Отметим, что нагрузка на скорую помощь растет с конца января.

·Общество

За неделю, на которую выпал Международный женский день, количество вызовов увеличилось на 4 %.

В период с 3 по 10 марта бригады скорой медицинской помощи выезжали на вызовы к пациентам 7777 раз. Количество вызовов по сравнению с предыдущей неделей увеличилось на 4 %, сообщает БУЗОО «Станция скорой медицинской помощи».

– Среднесуточная нагрузка составила 1111 вызовов. Количество госпитализаций по скорой помощи – 2738, – говорится в информации учреждения.

Отметим, что нагрузка на скорую помощь растет с конца января.