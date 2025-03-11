Омск-Информ
ЛентаЖурнал
Поиск
·Происшествия

Мальчик сломал позвонок.
Суд в Омске обязал детский сад № 32 выплатить компенсацию морального вреда семье 5-летнего воспитанника, который получил в учреждении тяжелую травму. За компрессионный перелом позвонка детсад заплатит 350 тыс. рублей.
Как сообщает прокуратура, несчастный случай произошел в июле 2023 года. Воспитательница детсада вывела воспитанников на прогулку, во время которой один из детей упал с гимнастической лестницы.
Отметим, что решение суда пока не вступило в законную силу.
·Происшествия

Мальчик сломал позвонок.
Суд в Омске обязал детский сад № 32 выплатить компенсацию морального вреда семье 5-летнего воспитанника, который получил в учреждении тяжелую травму. За компрессионный перелом позвонка детсад заплатит 350 тыс. рублей.
Как сообщает прокуратура, несчастный случай произошел в июле 2023 года. Воспитательница детсада вывела воспитанников на прогулку, во время которой один из детей упал с гимнастической лестницы.
Отметим, что решение суда пока не вступило в законную силу.