Омск-Информ
ЛентаЖурнал
Поиск
·Общество

Общая заболеваемость ОРВИ и гриппом на территории региона снижается.
В Роспотребнадзоре рассказали о заболеваемости гриппом и ОРВИ в Омской области на прошлой неделе. С 3 по 9 марта этот показатель понизился на 2,7 %.
На минувшей неделе омичи заражались вирусами гриппа А и В, риновирусами и вирусами новой коронавирусной инфекции (SARS-CoV-2). Причем, несмотря на снижение показателя заболеваемости, доля гриппа А среди вирусов продолжает расти. Это происходит уже несколько месяцев подряд.
·Общество

Общая заболеваемость ОРВИ и гриппом на территории региона снижается.
В Роспотребнадзоре рассказали о заболеваемости гриппом и ОРВИ в Омской области на прошлой неделе. С 3 по 9 марта этот показатель понизился на 2,7 %.
На минувшей неделе омичи заражались вирусами гриппа А и В, риновирусами и вирусами новой коронавирусной инфекции (SARS-CoV-2). Причем, несмотря на снижение показателя заболеваемости, доля гриппа А среди вирусов продолжает расти. Это происходит уже несколько месяцев подряд.