Омск-Информ
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·Общество

В Омской области 37 медиков получили квартиры.

Министр здравоохранения Омской области Дмитрий Маркелов сообщил, что в 2024 году пять медиков в Омске и по одному в 32 муниципальных районах получили жилье за счет муниципального и областного фонда, а также оплаченной аренды.

– Между Минздравом и районами еще в 2019 году заключены соглашения о сотрудничестве, – отметил глава Минздрава. – Районные администрации, выделяя квартиры и дома из жилищного фонда, помогают привлекать медиков для работы на селе.

Добавим, что обеспечение медработников жильем ведется благодаря региональному проекту «Медицинские кадры», входящему в структуру нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь». Общее число медработников, обеспеченных жильем, составляет 237 человек.

·Общество

В Омской области 37 медиков получили квартиры.

Министр здравоохранения Омской области Дмитрий Маркелов сообщил, что в 2024 году пять медиков в Омске и по одному в 32 муниципальных районах получили жилье за счет муниципального и областного фонда, а также оплаченной аренды.

– Между Минздравом и районами еще в 2019 году заключены соглашения о сотрудничестве, – отметил глава Минздрава. – Районные администрации, выделяя квартиры и дома из жилищного фонда, помогают привлекать медиков для работы на селе.

Добавим, что обеспечение медработников жильем ведется благодаря региональному проекту «Медицинские кадры», входящему в структуру нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь». Общее число медработников, обеспеченных жильем, составляет 237 человек.