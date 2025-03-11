Омск-Информ
ЛентаЖурнал
Поиск
·Общество

Неблагоприятные метеорологические условия продержатся до утра среды.

11 марта с 18:00 до 8:00 12 марта на территории города Омска и Омской области ожидаются метеорологические условия, неблагоприятные для рассеивания вредных примесей в атмосферном воздухе.

– Объявляется период НМУ первой степени опасности, – сообщили в Обь-Иртышском УГМС.

Напомним, что режим НМУ был объявлен 3 марта. В этот период синоптики рассылают промышленным предприятиям города предупреждения. Заводы при этом должны уменьшить выбросы.

·Общество

Неблагоприятные метеорологические условия продержатся до утра среды.

11 марта с 18:00 до 8:00 12 марта на территории города Омска и Омской области ожидаются метеорологические условия, неблагоприятные для рассеивания вредных примесей в атмосферном воздухе.

– Объявляется период НМУ первой степени опасности, – сообщили в Обь-Иртышском УГМС.

Напомним, что режим НМУ был объявлен 3 марта. В этот период синоптики рассылают промышленным предприятиям города предупреждения. Заводы при этом должны уменьшить выбросы.