Омск-Информ
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·Общество

Катки больше не работают в парках «Вокруг света» и «На Кольцевой».

Из-за весеннего потепления в Омске начали закрываться уличные катки. Накануне завершил свою работу каток в парке «Вокруг света», расположенном на «Зеленом острове». Также закрылся каток в парке «На Кольцевой».

В скором времени сезон завершится и на муниципальных катках и стадионах.  

·Общество

Катки больше не работают в парках «Вокруг света» и «На Кольцевой».

Из-за весеннего потепления в Омске начали закрываться уличные катки. Накануне завершил свою работу каток в парке «Вокруг света», расположенном на «Зеленом острове». Также закрылся каток в парке «На Кольцевой».

В скором времени сезон завершится и на муниципальных катках и стадионах.  