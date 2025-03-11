Омск-Информ
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·Экономика/Бизнес

Земельный участок в парке имени 30-летия ВЛКСМ вернули в муниципальную собственность.

Прокуратура добилась изъятия земельного участка в парке имени 30-летия ВЛКСМ у ООО «Кедр». Земля возвращается в муниципальную собственность, а мэрия вернет за нее компании 4,5 млн рублей – столько «Кедр» заплатил за участок в 2022 году. 

Как было установлено в ходе прокурорской проверки, на территории площадью почти 5 тыс. кв. м заявленные теннисные корты с момента постройки не использовались, а административное здание оказалось недостроенным. Участок относится к землям общего пользования и приватизации не подлежит. Суд постановил вернуть землю в муниципальную собственность.

Договор купли-продажи участка признан недействительным, выплаченную по договору сумму следует возвратить покупателю – ООО «Кедр».

·Экономика/Бизнес

Земельный участок в парке имени 30-летия ВЛКСМ вернули в муниципальную собственность.

Прокуратура добилась изъятия земельного участка в парке имени 30-летия ВЛКСМ у ООО «Кедр». Земля возвращается в муниципальную собственность, а мэрия вернет за нее компании 4,5 млн рублей – столько «Кедр» заплатил за участок в 2022 году. 

Как было установлено в ходе прокурорской проверки, на территории площадью почти 5 тыс. кв. м заявленные теннисные корты с момента постройки не использовались, а административное здание оказалось недостроенным. Участок относится к землям общего пользования и приватизации не подлежит. Суд постановил вернуть землю в муниципальную собственность.

Договор купли-продажи участка признан недействительным, выплаченную по договору сумму следует возвратить покупателю – ООО «Кедр».