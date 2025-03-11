Перевозки будут вестись в рамках код-шерингового соглашения между авиакомпаниями Nordwind Airlines и «Белавиа».

С сегодняшнего дня, 11 марта, начинает действовать код-шеринговое соглашение между авиакомпаниями Nordwind Airlines и «Белавиа», в рамках которого пассажиры могут покупать билеты на рейсы обоих перевозчиков в едином бронировании.

В частности, из сибирских городов, включая Омск, можно будет добраться в Минск с удобной стыковкой в Казани или Санкт-Петербурге. В обратную сторону лететь тоже будет комфортно – ожидание рейса займет минимальное время.

– Новое соглашение дает пассажирам больше возможностей для путешествий, удобство и дополнительное спокойствие, – отметил гендиректор ОАО «Авиакомпания «Белавиа» Игорь Чергинец. – Людям не придется изучать расписание авиакомпаний в поиске подходящих стыковок, переживать за сроки регистрации во время пересадки, так как единый билет подразумевает «сквозной формат».

Улететь в столицу Белоруссии с удобной стыковкой смогут пассажиры из Новокузнецка, Барнаула, Кемерова, Улан-Удэ, Иркутска, Томска, Омска, Уфы, Тюмени, Горно-Алтайска, Магнитогорска, Махачкалы, Красноярска, Бишкека и Худжанда.

Ближайший рейс из Омска в Минск состоится 13 марта. Лететь нужно будет с почти 9-часовой пересадкой в Санкт-Петербурге. Билет стоит 18 тыс. рублей.