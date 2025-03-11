Для прохождения паводкового периода есть спецтехника и необходимые материалы, включая мешки с песком.

Мэр Омска Сергей Шелест рассказал о подготовке объектов к прохождению паводка, за которые отвечает бюджетное учреждение «Эксплуатация объектов внешнего благоустройства». Специалисты, в частности, проверили насосное оборудование в подземных переходах города, подготовили спецтехнику и материалы.

– В арсенале предприятия откачивающие машины, насосы, мотопомпы, компрессоры, генераторы и многое другое. Не отказываемся и от практики заготовки мешков с песком – на данный момент на базе предприятия их порядка 200, плюс резерв 100 тонн. Также готов запас щебня в объеме 8 тонн, – написал мэр в своем телеграм-канале. – Поручил директору предприятия Владимиру Рудковскому лично следить за состоянием вверенных ему объектов в период активного снеготаяния.

Добавим, что в ведении учреждения находятся 6 мостов, 11 путепроводов, 1 пешеходный мост, 20 подземных пешеходных переходов, 2 надземных пешеходных перехода и 1 подпорная стенка. В общей сложности это 41 объект. В ежедневном режиме бюджетным учреждением выполняются работы по удалению снежно-ледяных образований с навесов (козырьков) лестничных сходов подземных переходов.