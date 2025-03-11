Омск-Информ
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·Происшествия

Авария произошла минувшим вечером.
Вчера около 19:20 на трассе Челябинск – Новосибирск в Омской области случилось ДТП. Как сообщили в полиции, 24-летний водитель КамАЗа сбил мужчину, который пересекал проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу.
Пешеход скончался на месте. Мужчине было 44 года.
В причинах и обстоятельствах ДТП разбираются сотрудники полиции.
·Происшествия

Авария произошла минувшим вечером.
Вчера около 19:20 на трассе Челябинск – Новосибирск в Омской области случилось ДТП. Как сообщили в полиции, 24-летний водитель КамАЗа сбил мужчину, который пересекал проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу.
Пешеход скончался на месте. Мужчине было 44 года.
В причинах и обстоятельствах ДТП разбираются сотрудники полиции.