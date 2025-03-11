Средний размер выплат достигнет 15,5 тыс. рублей и станет соответствовать прожиточному минимуму.
С 1 апреля части омичей проиндексируют социальную пенсию. В среднем она увеличится на 14,75 %.
В результате средний размер выплат достигнет 15,5 тысячи рублей, что соответствует федеральному уровню прожиточного минимума пенсионера в 2025 году.
Социальная пенсия предназначена для жителей города и области с инвалидностью, граждан, потерявших кормильца, а также для тех, у кого нет необходимого трудового стажа для назначения страховых выплат.
В общей сложности повышение затронет почти 4,2 миллиона россиян. На эти цели в бюджете Социального фонда предусмотрено около 85 миллиардов рублей.