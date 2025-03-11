Нутрицилог Екатерина Стрельникова дала несколько рекомендаций по питанию. Главное, придерживаться одного принципа.

Врач спортивной медицины и ЛФК, диетолог, нутрициолог и эксперт XFIT Екатерина Стрельникова назвала способы обретения стройной фигуры за две недели.

По словам медика, лучше полностью отказаться от фастфуда, полуфабрикатов и сладостей, заменив их на качественные продукты. Она порекомендовала отдавать предпочтение мясу, рыбе, молочным продуктам, яйцам, овощам, зелени и злакам.

– Важно выбирать «чистые продукты». Креветки, приготовленные вами дома, не равно креветкам из фастфуда – ни по калорийности, ни по качеству питательных веществ, – цитирует Lenta.ru эксперта.

Медик считает, что в питании главное – дисциплина.

– Ем когда хочу и сколько хочу по принципу интуитивного питания – путь к проблемам со здоровьем и лишнему весу, – добавила медик.

Кроме того, специалист напомнила о питьевом режиме, в котором должны преобладать обычная вода, кофе и чай без добавок.