Состояние большинства объектов культурного наследия вызывает тревогу.

Омск богат своими историческими зданиями, которые хранят память о прошлом. Всего, по словам заместителя председателя Омского отделения Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры Игоря Коновалова, в городе насчитывается более 20 строений с неизвестной судьбой. Многие здания начали разрушаться. Некоторые срочно нуждаются в ремонте, а другие требуют тщательного ухода, чтобы сохранить их внешний вид и внутренние детали.

Сегодня мы говорим о прошлом, настоящем и будущем исторических построек в Омске.

Литературно-музыкальный ковчег

В центре Омска, в нескольких минутах ходьбы от Музыкального театра, располагается дом, где в конце XIX века бурлила творческая жизнь Омска. Непримечательно сегодня строение с заколоченными окнами – это бывший дом Арсения Хлебникова – общественного деятеля, адвоката и музыканта.

Его сослали в Сибирь в 1887 году из-за подозрения в причастности к покушению на императора Александра III. В доме Хлебникова часто проходили литературно-музыкальные вечера, которые посещали известные люди города. Например, композитор Виссарион Шебалин, ученый Петр Драверт, поэт Леонид Мартынов, художник Николай Мамонтов. Общая площадь дома составляла 250 квадратных метров, в нем были два кабинета, столовая, гостиная, две детские комнаты, спальня родителей, кухня и веранда, которая выходила в сад. К северной стороне дома были пристроены сени.

В 1991 году дом Хлебникова признали объектом культурного наследия региона и взяли под государственную охрану. Сначала в нем находились мастерские художников, затем здание долгое время пустовало. В 2009 году компания «Мостовик» купила дом и землю рядом с ним за 5 млн рублей. Планировалось, что за два года проверят прочность конструкций, разработают проект и приведут дом в порядок для современного использования. Однако в 2014 году компания начала терпеть финансовые трудности и в итоге оказалась банкротом. Здание перешло к сыну руководителя компании Алексею Шишову всего за полмиллиона рублей, позже эту сделку оспорили в суде.

В 2017–2018 годах дом неоднократно горел из-за бездомных, а также подвергался мародерству: в 2019 году в нем разобрали часть пола. В 2020 году дом Хлебникова выкупил бывший омич Филипп Филиппов за почти 2 миллиона рублей. Новый владелец застелил крышу профнастилом. В данный момент у него недостаточно средств для дальнейшей реконструкции, в связи с чем, по соглашению с ВООПИК, ему позволили делать работы поступательно.

По словам историка-краеведа Святослава Коновалова, собственник уже заказал проект реставрации, а также нанял людей, которые следят за домом и убирают мусор внутри помещения.

Дом и контора Эннса

Успешный омский предприниматель Яков Эннс владел фирмой, производившей сельскохозяйственные орудия. В конце XIX века он построил себе дом в центре города (сегодня это улица Сенная, 24). Рядом с домом (улица Сенная, 22) в 1910–1911 годах Эннс возвел двухэтажное здание конторы, занимавшейся устройством мукомольных мельниц. Сейчас в здании располагается Управление Росздравнадзора по Омской области. Недавно ведомство провело торги на определение подрядчика для разработки проекта реконструции здания. Победителем стало ООО «Научно-производственное предприятие «Наследие» из Чувашии, предложившее за свою работу 4,8 млн рублей. Проект реконструкции должен быть готов до 30 ноября. После этого управление будет изыскивать средства на проведение самой реконструкции.

И если здание конторы скоро ждет ремонт, то дом Эннса находится в плачевном состоянии. На стенах виден большой разлом и вмятины. С первого взгляда можно подумать, что здание в любой момент может развалиться, однако, по словам Игоря Коновалова, разлом не указывает на аварийность здания.

– Этот разлом произошел из-за постройки соседнего офисного здания, которое стоит почти вплотную. Такая деформация происходит практически при любой пристройке. Тем более, если пристройка более раннего строения. Произошла усадка, совершенно нормальная ситуация, ничего там нет страшного, аварийного, – объяснил эксперт.

На сам памятник архитектуры эта пристройка никак не влияет. Также Игорь Коновалов отметил, что здание существует как единый имущественный комплекс, поэтому никто не ставит и не будет ставить вопрос о его сносе. Что касается деревянной усадьбы Эннса, то, по его словам, ситуация более трагичная.

Владелец здания хотел бы перестроить его в кирпиче. До недавнего времени такая практика действительно существовала, но сейчас эта ситуация осложнилась затратностью.

– Нужно пройти строительную экспертизу, дополнительно потратиться на перепроектирование и выбросить несколько миллионов, чтобы накормить всех, кто паразитирует на строительстве, – отметил Игорь Коновалов.

Со своей стороны, он предложил собственнику восстановить сруб и тем самым уберечь себя от лишних затрат, но владелец пока находится в раздумьях.

Падение стабилизировалось

Историческое здание, расположенное на улице Газетный переулок, 3, изначально принадлежало Ханне Горенбурговой и использовалось как доходный дом, то есть предназначалось для сдачи помещений в аренду. Точные сведения о личности хозяйки отсутствуют, однако известно, что строение было возведено в 1910 году в стиле модерн. В 1940 году здание переоборудовали под общежитие Омского драматического театра. Во время Великой Отечественной войны здесь размещались актеры эвакуированного Московского театра имени Евгения Вахтангова. Впоследствии в этом доме поселилась семья знаменитого советского актера Вацлава Дворжецкого.

Уже в 2010-е по соседству начали строить многоэтажный дом, под фундамент которого выкопали огромный котлован. Спустя время доходный дом начал сползать в этот котлован. Сейчас здание считается аварийным и его устойчивость вызывает сомнения.

– Есть такая краеведческая шутка – «падение стабилизировалось». Она отражает состояние всей омской архитектуры. То есть все уже боялись, что дом упадет, но вот в какой-то момент падение стабилизировалось, – поделился Святослав Коновалов.

В 2019 году здание внесли в перечень объектов, подлежащих реставрации. К концу того же года были проведены торги на аренду двух помещений в доме по сниженной арендной плате. Победу одержала компания «АРОС», которой предстояло выплачивать символические 900 рублей ежемесячно.

– Его пытались несколько раз сдать в аренду по программе «Рубль за метр». Это когда инвестор берет дом в аренду на 50 лет и платит рубль за метр в месяц, но с обязательством в течение семи лет восстановить его и ввести в хозяйственный оборот. Мэрия сначала обещала 50 лет аренды, а в итоге потом предложила 20 лет. И потенциальный инвестор отказался. И вот недавно здание еще раз выставляли на торги, которые потом тоже были отменены, – рассказал историк-краевед.

На сегодняшний день бывший доходный дом все еще ждет своего инвестора. Святослав Коновалов уверен, что здание обязательно нужно сохранить, ведь это – исторически интересный объект, который несет в себе культурное наследие города.

Состояние исторических зданий в Омске вызывает беспокойство, и мгновенного решения у проблемы нет. Как и желающих потратить миллионы рублей для сохранения объектов культурного наследия. А у города сегодня другие приоритеты. Время работает против старых зданий, и если так пойдет дальше, через 10–20 лет многие из них просто рухнут, и нам останется лишь вспоминать о них по фотографиям.