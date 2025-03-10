Омск-Информ
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·Происшествия

Пострадавшей женщине понадобилась медицинская помощь.

Сегодня около 15:00 стало известно о ДТП с пострадавшими.

Предварительно полицейские выяснили, что 26-летний мужчина на «Форде» на пересечении Космического проспекта и улицы Товстухо при повороте налево не предоставил преимущество и столкнулся с автомобилем «Джили» под управлением 34-летней женщины. После удара «Джили» отбросило на тротуар, затем автомобиль наехал на женщину-пешехода и наконец врезался в металлическое ограждение.

Пешеходу понадобилась медицинская помощь. Проводится проверка.

·Происшествия

Пострадавшей женщине понадобилась медицинская помощь.

Сегодня около 15:00 стало известно о ДТП с пострадавшими.

Предварительно полицейские выяснили, что 26-летний мужчина на «Форде» на пересечении Космического проспекта и улицы Товстухо при повороте налево не предоставил преимущество и столкнулся с автомобилем «Джили» под управлением 34-летней женщины. После удара «Джили» отбросило на тротуар, затем автомобиль наехал на женщину-пешехода и наконец врезался в металлическое ограждение.

Пешеходу понадобилась медицинская помощь. Проводится проверка.