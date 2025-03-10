Парни «заработали» 9 тыс. рублей и стали фигурантами уголовного дела.

В Омске произошла серия краж из автомобилей. Первое заявление в полицию поступило еще в ноябре: из ВАЗ-21140 на улице Вавилова ночью неизвестные вытащили аккумулятор. Как рассказал полицейским 40-летний владелец, вечером он оставил машину на парковке возле дома, а утром обнаружил открытый капот и отсутствие аккумулятора.

Еще две аналогичные кражи произошли в конце февраля. Аккумуляторы вытащили из автомобилей ВАЗ-2106 и ВАЗ-2114. Общая сумма ущерба составила 13 000 рублей.

Полицейские выяснили, кто расхищал машины. Преступниками оказались приятели-подростки, 16 и 17 лет.

– На допросе задержанные пояснили, что специально искали автомобили российского производства, не оборудованные сигнализацией. Похищенное имущество сдали в пункт приема металла, выручив в общей сумме 9000 рублей, – отметили в полиции.

На парней завели уголовное дело о краже.