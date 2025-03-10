Ольга Лузина оплатила обучение в Российской академии народного хозяйства и государственной службы бюджетными деньгами.

Центральный районный суд Омска вынес приговор по уголовному делу бывшего заместителя министра имущественных отношений региона Ольги Лузиной. Экс-чиновницу судили по ст. 160 УК РФ (растрата, т. е. хищение чужого имущества, вверенного виновному, в крупном размере).

В ноябре 2021 года, будучи директором бюджетного учреждения «Омский центр кадастровой оценки и технической документации», Лузина незаконно оплатила со счета организации свое обучение в Российской академии народного хозяйства и государственной службы. Вузу было перечислено 216 тыс. рублей. Как уточнили в областной прокуратуре, чиновница получала третье высшее образование.

– В мае 2022 года во время проведения прокурорской проверки с целью придания законности своим действиям чиновница, будучи уже заместителем министра имущественных отношений Омской области, поручила осуществить замену локального правового акта, касающегося обучения сотрудников, – отметили в прокуратуре.

Оперативно-разыскные мероприятия в отношении Лузиной вело УФСБ России по Омской области, расследованием уголовного дела занимался Следственный комитет. Вину в совершении преступления бывшая чиновница не признала, но в полном объеме возместила причиненный ущерб.

Суд назначил ей наказание в виде штрафа в размере 100 тыс. рублей.