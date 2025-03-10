Омск-Информ
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·Общество

Воздушной гавани понадобились два таких устройства.

Омский аэропорт объявил аукцион на поиск поставщика двух ручных детекторов (обнаружителей) беспилотных воздушных судов. Они помогают своевременно зафиксировать проникновение дронов на определенную территорию и предотвратить нежелательные последствия.

Воздушной гавани потребовались два детектора по 119 тыс. рублей каждый. Заявки принимаются до 6 марта. 

На данный момент в Омской области действует запрет на использование беспилотников. Однако на некоторых режимных объектах предусмотрена их эксплуатация.

·Общество

Воздушной гавани понадобились два таких устройства.

Омский аэропорт объявил аукцион на поиск поставщика двух ручных детекторов (обнаружителей) беспилотных воздушных судов. Они помогают своевременно зафиксировать проникновение дронов на определенную территорию и предотвратить нежелательные последствия.

Воздушной гавани потребовались два детектора по 119 тыс. рублей каждый. Заявки принимаются до 6 марта. 

На данный момент в Омской области действует запрет на использование беспилотников. Однако на некоторых режимных объектах предусмотрена их эксплуатация.