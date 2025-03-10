Индивидуальный предприниматель Ольга Ревенко будет осуществлять авторский надзор за ходом работ.
Департамент строительства мэрии Омска определил победителя торгов на оказание услуг авторского надзора за ходом работ на мосту им. 60 лет ВЛКСМ. Муниципальный контракт на сумму 3,4 млн рублей заключили с индивидуальным предпринимателем Ольгой Ревенко из Республики Крым.
Согласно подписанному договору, победитель торгов будет сопровождать процесс работ на мосту до конца ремонта в октябре 2026 года. Специалисты из Крыма, в частности, должны будут вести журнал авторского надзора и каждый месяц предоставлять в департамент подробный отчет.
– Подрядчику предстоит проверять строительные методы и технологии на их соответствие проектной и рабочей документаций, контролировать качество подобранных материалов, при необходимости выступать с предложениями о внесении изменений в проект и многое другое. Таким образом, авторский надзор поможет нам, как заказчику, сфокусироваться на художественных и функциональных аспектах проекта капремонта моста, – отметил директор БУ «Управление капитального строительства» Алексей Суховеев.
Капитальный ремонт моста имени 60-летия ВЛКСМ ведется по национальному проекту «Инфраструктура для жизни».