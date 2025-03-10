Известной спортсменке показали производство моторных масел и познакомили с его этапами, сделав особый акцент на многоступенчатом контроле качества продукции.

На Омском заводе «Газпромнефть – смазочные материалы» побывала пилот программы развития российского автоспорта G-Drive SMP Racing, победительница этапов чемпионата и Кубка России по кольцевым автогонкам Ирина Сидоркова. Известной спортсменке показали производство моторных масел, ознакомили с различными его этапами и системой контроля качества продукции.

– На каждой гонке мы наблюдаем работу моторных масел, а теперь смогли увидеть, как их производят. Уровень технологий, оснащенность, компетенции специалистов действительно впечатляют. Но самое важное – становится очевидно, за счет чего компания обеспечивает такое стабильно высокое качество и надежность премиальных моторных масел. И гоночная трасса это только подтверждает, – отметила Ирина Сидоркова.

Автогонщица побывала на участках фасовки и складской логистики. Благодаря современному оборудованию и высокой автоматизции происходит фасовка более 350 видов продукции, а уникальная система самозачищающихся трубопроводов защищает различные виды масел от смешения при подаче на линию.

Сидоркова также увидела, как на предприятии осуществляется высокоточный лабораторный контроль качества, и приняла участие в одном из этапов этого процесса.

– Наша компания разрабатывает и производит самые современные масла, которые адаптированы под все возможные эксплуатационные сценарии. Поэтому смазочные материалы одинаково эффективны и гарантируют надежную работу как обычному легковому транспорту, так и автомобилям, для которых экстремальные нагрузки и высокие скорости – обычная практика, – подчеркнул генеральный директор «Газпромнефть-СМ» Анатолий Скоромец.

Компания активно поддерживает российский автоспорт. Высокое качество выпускаемых продуктов стабильно подтверждается в самых серьезных условиях эксплуатации, в том числе и на гоночных трассах.