Также в план ремонта включены здания колледжей. Объем финансирования составит почти 9 млрд.

Губернатор Виталий Хоценко утвердил программу капитального ремонта образовательных учреждений в Омской области. В течение трех, с 2025 по 2027-й, будут приведены в порядок 93 объекта – 16 детских садов, 68 школ и 9 зданий колледжей.

Общий объем финансирования программы составляет 8,6 млрд рублей. На текущий год выделены 2,8 млрд рублей.

– В этом году запланирован капитальный ремонт 30 школьных зданий, а также их оснащение. Из них 11 зданий с одногодичным циклом ремонтных работ и 19 зданий – с двухгодичным. На сегодняшний день полностью завершен капитальный ремонт в Богословской школе в Омском районе, Любинской школе № 1 и Новопокровской школе в Горьковском районе, – сообщили в областном правительстве.

Кроме того, в текущем году в регионе начнется капремонт учебных корпусов и общежитий колледжей. Среди них два корпуса Омского авиационного колледжа. В 2026 году планируется отремонтировать еще семь объектов, в том числе два общежития.

Также до конца 2027 года будет проведен капремонт 16 зданий детских садов. Начнут с двух садиков в Омске и Любинском районе.