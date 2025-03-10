Омск-Информ
ЛентаЖурнал
Поиск
·Экономика/Бизнес

Заведение перешло в формат доставки.

В аккаунте омского гастробара SCAТ появились данные о его закрытии. Вчера заведение работало последний день. Теперь ресторан функционирует только на доставку.  

– Это не конец, а лишь новый этап! Мы продолжаем радовать вас любимыми морскими блюдами через службы доставки. Вы можете заказать все, что вам по душе, и мы привезем это прямо к вам домой или в офис, – уточнили в администрации гастробара.

Известно, что ранее заведение выставили на продажу из-за перенаправления средств на другие цели. Изначально заведение позиционировалось как ресторан-бутик. Развитием заведения SCAТ занималась компания «ОВА Траст», которой принадлежат ресторан «RE'конструкция» в «Омской крепости» и суши-бары «Япончик». 

·Экономика/Бизнес

Заведение перешло в формат доставки.

В аккаунте омского гастробара SCAТ появились данные о его закрытии. Вчера заведение работало последний день. Теперь ресторан функционирует только на доставку.  

– Это не конец, а лишь новый этап! Мы продолжаем радовать вас любимыми морскими блюдами через службы доставки. Вы можете заказать все, что вам по душе, и мы привезем это прямо к вам домой или в офис, – уточнили в администрации гастробара.

Известно, что ранее заведение выставили на продажу из-за перенаправления средств на другие цели. Изначально заведение позиционировалось как ресторан-бутик. Развитием заведения SCAТ занималась компания «ОВА Траст», которой принадлежат ресторан «RE'конструкция» в «Омской крепости» и суши-бары «Япончик». 