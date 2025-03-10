Омск-Информ
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·Происшествия

Трагедия произошла перед 8 Марта.

Вечером 7 марта в Омской области произошли сразу два пожара, в результате которых погибли люди. Около 22 часов загорелся частный дом в селе Хомутинка Нижнеомского района. Во время тушения огня были обнаружены тела 70-летней женщины и ее 52-летнего сына. Известно, что мужчина злоупотреблял спиртным.

– По предварительным данным, причиной смерти людей стало острое отравление продуктами горения, а возможной причиной пожара – непотушенная сигарета, – сообщили в Следственном комитете. 

За полтора часа до этого, около 20:30, в райцентре Знаменское на севере области в результате пожара в жилом доме погиб 52-летний мужчина. Причиной смерти стало острое отравление угарным газом. Предварительная причина пожара – неисправность печного отопления.

Следователи ведут проверки по факту обоих пожаров.

·Происшествия

Трагедия произошла перед 8 Марта.

Вечером 7 марта в Омской области произошли сразу два пожара, в результате которых погибли люди. Около 22 часов загорелся частный дом в селе Хомутинка Нижнеомского района. Во время тушения огня были обнаружены тела 70-летней женщины и ее 52-летнего сына. Известно, что мужчина злоупотреблял спиртным.

– По предварительным данным, причиной смерти людей стало острое отравление продуктами горения, а возможной причиной пожара – непотушенная сигарета, – сообщили в Следственном комитете. 

За полтора часа до этого, около 20:30, в райцентре Знаменское на севере области в результате пожара в жилом доме погиб 52-летний мужчина. Причиной смерти стало острое отравление угарным газом. Предварительная причина пожара – неисправность печного отопления.

Следователи ведут проверки по факту обоих пожаров.