Разрешения на добычу птиц в весенний сезон охоты уже начали выдавать.

В 2025 году получить разрешение на добычу охотничьих ресурсов в день обращения можно будет в некоторых отделениях МФЦ – это стало возможным благодаря договоренностям Минприроды Омской области и министерства труда и соцразвития региона.

Для этого необходимо иметь при себе охотничий билет и документ, подтверждающий уплату государственной пошлины за выдачу разрешения (650 рублей). Скачать квитанцию можно на сайте Минприроды. За выдачей разрешений нужно бращаться в следующие МФЦ:

г. Омск, ул. Пушкина, д. 59, к. 1;

г. Омск, ул. Дмитриева, д. 5/3;

г. Калачинск, ул. Ленина, д. 49.

– В дальнейшем планируется реализовать данную практику в других отделениях МФЦ города Омска и Омской области, – сообщили в Минприроды региона.

Кроме того, у омичей есть возможность подать заявления на выдачу разрешения на добычу охотничьих ресурсов дистанционно, в том числе в нерабочие дни через региональный портал «Госуслуги» по ссылке или QR-коду. Все подробности по ссылке, там же можно ознакомиться со сроками весеннего охотничьего сезона. Ближайший начнется с 16 апреля – будет разрешена охота на селезней с использованием подсадных уток.